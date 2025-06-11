Главные новости за 11 июня. Воронеж, Орел, Белгород

СКР проверит заявление воронежского юриста о фальсификации на выборах президента

Дело Романа Жогова поступило в Воронежский облсуд

Главу орловского филиала «Россельхозбанка» заподозрили в превышении полномочий

Воронежское «СМУ-90» собирается обновить дороги в облцентре за 2 млрд рублей

Воронежский завод «172 ЦАРЗ» выставили на продажу за 489 млн рублей

В Воронеже обновят здание бывшей телефонной станции за 600 млн рублей

Власти ищут подрядчика на вывоз ТКО в Белгороде и Белгородском районе

Имущественный комплекс в Орле снова продается за 7,9 млн рублей