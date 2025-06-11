Главные новости за 11 июня. Воронеж, Орел, Белгород
СКР проверит заявление воронежского юриста о фальсификации на выборах президента
Дело Романа Жогова поступило в Воронежский облсуд
Главу орловского филиала «Россельхозбанка» заподозрили в превышении полномочий
Воронежское «СМУ-90» собирается обновить дороги в облцентре за 2 млрд рублей
Воронежский завод «172 ЦАРЗ» выставили на продажу за 489 млн рублей
В Воронеже обновят здание бывшей телефонной станции за 600 млн рублей
Власти ищут подрядчика на вывоз ТКО в Белгороде и Белгородском районе
Имущественный комплекс в Орле снова продается за 7,9 млн рублей