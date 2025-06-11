В Воронеже обновят здание бывшей телефонной станции за 600 млн рублей

Казенное предприятие «Специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области» объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и реконструкцию здания на улице Красноармейская, 25 в Воронеже. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 585,5 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 26 июня. Итоги планируется подвести 1 июля.

Здание, построенное в 1992 году, ранее использовалось как главная телефонная станция (ГТС). Оно состоит из шести этажей и подвала, общей площадью 4 169 кв. м, а также одноэтажной пристройки площадью на 212,35 кв. м. Планируется полная замена инженерных сетей, автоматизация теплового пункта, установка вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и лифта. Также предусмотрено благоустройство и озеленение территории, установка арт-объектов.

Реконструкция будет проходить в три этапа: первый оценен в 29,1 млн рублей, второй — в 166,6 млн, третий — в 292 млн. Проектно-сметную документацию планируют подготовить к декабрю этого года. Срок окончания работ — 31 декабря 2027 года.

В 2022 году бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин анонсировал идею создания творческого пространства в здании ГТС, уточнив, что ее согласовал глава региона Александр Гусев. Уточнялось, что это будет некий музейно-выставочный арт-кластер, где будут проходить выставки и размещаться мастерские.

На улице Чапаева в Воронеже уже работает аналогичный арт-кластер, созданный на средства частного инвестора. Управляющая компания Perspektiva Group (владеет частным индустриальным парком «Перспектива» под Воронежем) вложила в него около 500 млн руб.

Алина Морозова