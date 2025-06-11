Главу орловского филиала «Россельхозбанка» заподозрили в превышении полномочий

ФСБ задержала директора орловского филиала АО «Россельхозбанк» Михаила Шихмана по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В качестве меры пресечения его заключили под стражу. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, задержанный знал о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Не обладая соответствующими полномочиями, он поручил подчиненным перевести € 2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Сингапуре. Арбитражный суд впоследствии признал вывод средств за пределы РФ неправомерным.

В результате действий фигуранта Россельхозбанку был причинен ущерб в размере 167,7 млн руб. (по курсу ЦБ на момент совершения перевода).

ФСБ не уточняет дату задержания директора орловского филиала банка. Региональные СМИ сообщали об уголовном деле в отношении господина Шихмана еще в середине апреля.

Алина Морозова