СКР проверит заявление воронежского юриста о фальсификации на выборах президента

Следственный отдел Центрального района Воронежа регионального управления Следственного комитета РФ начал проверку по заявлению юриста Ильи Сиволдаева о фальсификации итогов голосования на выборах президента России в марте 2024 года. Это следует из ответа прокурора Воронежской области Николая Савруна на обращение депутата Госдумы Сергея Обухова (КПРФ), которое имеется в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проверка началась 3 июня. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», через два дня после президентских выборов, проходивших 15–17 марта прошлого года, Илья Сиволдаев направил в СКР заявление о возможных фальсификациях на участке №1417, который находился в главном корпусе Воронежского государственного университета. Их обнаружил местный штаб КПРФ. В официальных итогах голосования в системе ГАС «Выборы» указано, что число действительных бюллетеней на участке составило 1 500 штук, из них за Владимира Путина — 1 098, за Владислава Даванкова («Новые люди») — 261, а за Николая Харитонова (КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР) — по 95 и 46. При этом, согласно имевшемуся у штаба протоколу, который подписали 12 членов избирательной комиссии, в ящиках для голосования были обнаружены 1 392 бюллетеня, из которых за действующего президента были 990 штук. В заявлении юрист указал, что на избирательном участке на 108 голосов были изменены установленные и утвержденные итоги голосования и составлен повторный протокол, что говорит о наличии состава преступления о фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). К заявлению была приложена фотография первого протокола, которую сделал член комиссии от КПРФ.

Следственный комитет не увидел признаков преступления и направил заявление в избирком. Там провели собственную проверку, которая показала, что итоги выборов соответствуют данным из итогового протокола с избирательного участка. После этого Илья Сиволдаев обратился в Центральный райсуд Воронежа с требованием признать незаконным бездействие должностных лиц. Его заявление было отклонено, однако в ноябре 2024 года Воронежский облсуд отменил это решение, и действия должностных лиц были признаны незаконными.

Как указано в ответе Николая Савруна депутату Сергею Обухову, 5 июня заместитель прокурора области внес руководителю следственного управления СКР по Воронежской области Михаилу Селюкову информацию о недопущении подобных нарушений и принятии дополнительных мер ведомственного характера.

Сергей Толмачев