Дело Романа Жогова поступило в Воронежский облсуд

Вчера, 10 июня, в Воронежский областной суд поступило дело политтехнолога и бывшего депутата гордумы Романа Жогова. Согласно картотеке дел, при рассмотрении апелляционных представления прокуратуры и жалобы защиты на его приговор судьей-докладчиком выступит Сергей Черник. Дата рассмотрения материалов еще не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов во время оглашения приговора в Центральном райсуде Воронежа

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Роман Жогов во время оглашения приговора в Центральном райсуде Воронежа

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

21 апреля этого года Роман Жогов, возглавлявший в гордуме фракцию «Единой России», был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии общего режима. По версии местного Следственного комитета, Жогов, занимая должности в «Единой России» и будучи советником губернатора, в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что было признано ущербом. Сам Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии.

На следующий день после приговора прокуратура подала на него апелляционное представление. По мнению ведомства, Жогова необходимо приговорить к семи годам колонии. Позже апелляционную жалобу на приговор подала защита бывшего депутата.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев