Воронежское «СМУ-90» собирается обновить дороги в облцентре за 2 млрд рублей

В Воронеже два крупных контракта на ремонт дорог выиграло местное ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронян. Их общая стоимость — 2 млрд руб. Информация об этом появилась на госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

На участие в обоих конкурсах поступило по одной заявке. Контракты с подрядчиком заключили 10 июня.

Начальная цена первого контракта составляла 1,6 млрд руб. Работы начнутся 17 июня и должны завершиться до 30 октября. Согласно документации, он включает работы на 15 центральных и левобережных магистралях города — это улицы Пушкинская, Театральная, 9 Января, Плехановская, Средне-Московская, Сакко и Ванцетти, Кольцовская, Ильюшина и другие. «СМУ-90» также займется устройством парковок на улицах Циолковского и Кольцовская, на Петровской набережной. Компания установит барьерные ограждения на улице Майская и выезде с улицы Шишкова, а также восстановит тротуары, пешеходные переходы и остановочные площадки на улицах Моисеева, Брусилова, Солнечная и Лебедева.

Второй контракт, который компания забрала за 548 млн руб., предусматривает ремонт дорог в частном секторе Воронежа. Всего планируется отремонтировать порядка 50 улиц. Работы должны быть завершены до 30 октября.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Доли принадлежат Вардану (90%) и Айку (10%) Агаронян. В 2024 году выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 302 млн руб. Директор — Александр Сотников. С 2011 года компания заключила 261 госконтракт на 30,5 млрд руб. в сумме.

Сейчас завершаются работы ООО «СМУ-90» по замене покрытия на участках Московского проспекта, улиц Героев Сибиряков, Ворошилова, Владимира Невского, Пятницкого, Платонова, площади Ленина. Компания обошла одного участника конкурса. Стоимость работ — 918,1 млн руб.

Анна Швечикова