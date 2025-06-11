Главные новости к утру 11 июня

Первый заместитель мэра Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности главы города после ареста за получение взятки Владислав Логинова.

Подполковник, кавалер четырех орденов Мужества Константин Фролов (позывной Палач) заключил досудебное соглашение по делу об особо крупном мошенничестве. Его и экс-командира 83-й десантной бригады полковника Артема Городилова обвиняют в организации схемы с фиктивными ранениями для получения выплат и уклонения от службы в зоне СВО. За каждое ранение до недавнего времени выплачивалось 3 млн руб.

Участники рынка автомобильных грузоперевозок отмечают начало роста тарифов на свои услуги с апреля-мая. Цены сблизились с уровнем 2024 года, хотя пока и не достигли его. Но большинство компаний связывают это не с ростом спроса, а с сокращением доступного парка автомобилей.

В начале года в России ускорился рост оборота похоронной отрасли. С января по апрель ритуальные организации заработали почти 40 млрд руб., что на 12,7% больше год к году, за тот же период прошлого года по сравнению с 2023-м рост составил 9%.

Связанная с экс-совладельцем ЧТПЗ Андреем Комаровым структура уступила «Хайлэнд Голд» Владислава Свиблова компанию с лицензиями на изучение месторождений золота и серебра на Камчатке. Прежний владелец мог отказаться от актива из-за высоких затрат на разведку. Преимуществом участков аналитики называют принадлежность к золотоносному Охотско-Чукотскому поясу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести тюремное наказание за сожжение американского флага. По его словам, действие будет наказываться лишением свободы на один год.

Федеральный апелляционный суд встал на сторону президента США Дональда Трампа в деле об отмене торговых пошлин. Решение суда продлевает временную отмену решения Федерального суда по международной торговле, которое тарифы заблокировало.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики США. Мэр города Карен Басс также объявила о введении комендантского часа в центральных районах.

Высокопоставленные переговорщики США и Китая согласовали рамочную основу для продвижения диалога. Заявление было сделано после двухдневных переговоров в Лондоне. Cогласованный сторонами план будет представлен на утверждение президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину.