Апелляционный суд США встал на сторону Трампа в деле об отмене торговых пошлин

Федеральный апелляционный суд встал на сторону президента США Дональда Трампа в деле об отмене торговых пошлин. Решение суда продлевает временную отмену решения Федерального суда по международной торговле, которое тарифы заблокировало. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

28 мая Федеральный суд по международной торговле США признал незаконными пошлины американского президента, введенные в отношении товаров из КНР, Канады и Мексики. По оценке суда, господин Трамп превысил свои полномочия при введении тарифов и проигнорировал тот факт, что пошлины нельзя использовать как инструмент защиты США от экономических угроз.

Как уточнил CNN, решение суда останавливало действие пошлин против отдельных стран, но не касалось 25-процентных пошлин на автомобили, сталь и алюминий.

29 мая апелляционный суд приостановил запрет пошлин до вынесения нового решения.

Подробности — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».