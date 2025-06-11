Трамп планирует ввести наказание лишением свободы за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести тюремное наказание за сожжение американского флага. По его словам, действие будет наказываться лишением свободы на один год. Об этом президент США заявил на фоне протестов в Калифорнии.

«Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Мы попытаемся это сделать. Мы работаем с некоторыми сенаторами (над законопроектом — “Ъ”)»,— сказал господин Трамп, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

6 июня в Лос-Анджелесе начались беспорядки, направленные против иммиграционной политики Дональда Трампа. Протестующие сталкивались с полицией, стычки сопровождались поджогами автомобилей и арестами. Дональд Трамп распорядился отправить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Национальной гвардии для подавления протестов. Белый дом заявил, что некомпетентные власти Калифорнии и Лос-Анджелеса, представляющие Демократическую партию, «укоренили беззаконие». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд на Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета — за действия, противоречащие суверенитету штата и конституции страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».