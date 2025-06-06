Пострадавшие от паводка жители Тарко-Сале получат компенсации от властей Ямала

Жители Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), чье имущество пострадало от паводка, получат компенсации от правительства Ямала, сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Дмитрия Артюхова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Глава региона поручил своему профильному заместителю Андрею Гаранину и главе Пуровского района Кириллу Трапезникову оценить ущерб жителям и бизнесу, после чего будут приняты меры поддержки. «Самая главная задача на ближайшее время — это оказание помощи жителям и предпринимателям, чье имущество пострадало. Вода уже идет на спад и в ближайшее время станет возможным провести оценку, чтобы уже на следующей неделе принять все необходимые решения по мерам поддержки»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Уровень воды в реке Пяку-Пур за четыре дня снизился на 31 см и сейчас составляет 984 см. В зоне подтопления остается территория загородных дач — как сообщил Андрей Гаранин, на части подтопленных участков вода уходит, для откачки воды прибыла пожарная насосная станция из Тазовского.

На месте работают бригады «Ямалспаса» и МЧС России, задействовано 240 человек и 63 единицы техники. Кирилл Трапезников сообщил, что сил и средств хватает: в зоне риска затопления продолжается работа по отсыпке участков, также идет вакцинация — прививки поставили 210 человек. Аэропорт Тарко-Сале работает в штатном режиме. Кроме того, круглосуточно идет мониторинг обстановки в районе городских дач, а оставшимся в своих домах таркосалинцам оказывается помощь.

Угрозы другим населенным пунктам региона нет. В частности, в поселке Уренгой до начала ледохода укрепили водозащитную насыпь протяженностью более километра и другие паводкоопасные участки, здесь дежурит группа в составе 64 человек и 20 единиц различной техники.

В начале недели в Тарко-Сале ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур, который достиг отметки 1015 см, что является максимальным показателем за последние 25 лет. Была организована эвакуация жителей из зоны подтопления, оказался подтоплен местный аэропорт. 3 июня действие режима ЧС также распространили на весь Пуровский район.

Ирина Пичурина