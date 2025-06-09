Главные новости за 9 июня. Ростов-на-Дону и область

В экспортной системе Ростовской области снижается доля недружественных стран. Так, в 2024 году этот показатель упал до 3,1%, хотя в 2023 составлял 4,5%. Снижение внешнеэкономической деятельности области, а также повышенным вниманием к странам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

«Северо-Кавказское логистическое предприятие» начало строительство в Ростове полностью роботизированного склада стоимостью 700 млн руб. Терминал оборудуют девятиярусной зоной пассивного хранения. Ее будут обслуживать 3D-шаттлы — роботы для автоматического перемещения поддонов по стеллажам в трех измерениях, вертикальные лифты и горизонтальные конвейеры, интеллектуальные системы управления и пикинг-станции.

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием двух автобусов и такси. Авария произошла днем 9 июня на пересечении улицы Ченцова и 20-й линии. В результате случившегося пострадали двое: водитель такси, а также 43-летняя пассажирка автобуса. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Заместителю главы администрации Донецка Ростовской области по территориальному развитию Александру Николаеву суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. В 2024 году он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, не соответствующего проектной документации. Это позволило третьему лицу приобрести право собственности на муниципальный земельный участок в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости.

Ростовская область получит около 175 млн руб. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году. Средства будут направлены на субсидирование предпринимательских инициатив по развитию туристической инфраструктуры, обустройство пляжей, развитие турмаршрутов, приобретение туристского оборудования, создание кемпингов.

Тысячи жителей Западного и центра Ростова-на-Дону остаются без горячей воды с 14 мая, сообщает пресс-служба администрации города. При этом срок подачи власти не называют. На теплосетях сейчас работают 25 бригад. В целом во время гидравлических испытаний коммунальщики устранили 350 дефектов, горячая вода подключена к 1 тыс. многоквартирных домов, отметили в муниципалитете.