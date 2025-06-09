Ростовчане создают инновационный склад с 3D-шаттлами

«Северо-Кавказское логистическое предприятие» в Ростове начало строительство первого в России полностью роботизированного склада стоимостью 700 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, компания возводит высотный одноэтажный терминал на участке 2 тыс. кв м. Здание высотой 30 м вместит до 8 тыс. палето-мест, где продукция будет приниматься, храниться и отгружаться без участия человека. Люди останутся только в зоне комплектации в соседнем корпусе.

«Мощности хранения увеличатся на треть, а такая конфигурация позволит более эффективно использовать объемы складов в изменившихся рыночных условиях, а также увеличить производительность труда в несколько раз», — заявил генеральный директор «СКЛП» Виктор Халын.

Терминал оборудуют 9-ярусной зоной пассивного хранения. Ее будут обслуживать 3D-шаттлы —роботы для автоматического перемещения поддонов по стеллажам в трех измерениях, вертикальные лифты и горизонтальные конвейеры, интеллектуальные системы управления и пикинг-станции.

По словам Халына, импортное оборудование работает на российском программном обеспечении. Подобный опыт у предприятия уже есть: в 2019 году «СКЛП» запустил логистический терминал с импортной роботизированной техникой, а в 2022 году после отключения зарубежного ПО перешел на собственное российское решение.

Финансирование проекта осуществляется через кредиты и лизинг. Компания также рассчитывает на государственные программы поддержки. Часть средств уже вложена в исследования и анализ технологий. На выработку решений потребовался почти год, некоторые из них компания планирует запатентовать.

Согласно данным экспертов, в России полностью автоматизированных складов без присутствия людей практически нет. Большинство автоматизированных складов в стране остаются гибридными с частичным участием человека в процессах.

Валентина Любашенко