В донском экспорте доля недружественных стран сократилась до 3%

В экспортной системе Ростовской области снижается доля недружественных стран. Так, в 2024 году этот показатель упал до 3,1%, хотя в 2023 составлял 4,5%. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой Торгово-промышленную палату (ТПП) региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что снижение этого показателя обусловлено диверсификацией внешнеэкономической деятельности области, а также повышенным вниманием к странам Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Так, основной объем экспорта Ростовской области пришелся на страны Азии — 64,8%. В 2024 году доля этих стран увеличилась на 0,5%. Более 25% экспорта пришлось на Африку (рост составил около 2%).

Мария Хоперская