В Ростове 300 домов остаются без горячей воды больше трех недель

Тысячи жителей Западного и центра Ростова-на-Дону остаются без горячей воды с 14 мая, сообщает пресс-служба администрации города. При этом срок подачи власти не называют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

На теплосетях сейчас работают 25 бригад. В целом во время гидравлических испытаний коммунальщики устранили 350 дефектов, горячая вода подключена к 1 тыс. многоквартирных домов, отметили в муниципалитете.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в случае необходимости в донской столице готовы увеличить количество ремонтных бригад на теплосетях.

Наталья Белоштейн