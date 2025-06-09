В Ростове 300 домов остаются без горячей воды больше трех недель
Тысячи жителей Западного и центра Ростова-на-Дону остаются без горячей воды с 14 мая, сообщает пресс-служба администрации города. При этом срок подачи власти не называют.
Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»
На теплосетях сейчас работают 25 бригад. В целом во время гидравлических испытаний коммунальщики устранили 350 дефектов, горячая вода подключена к 1 тыс. многоквартирных домов, отметили в муниципалитете.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в случае необходимости в донской столице готовы увеличить количество ремонтных бригад на теплосетях.