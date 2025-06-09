В массовом ДТП с автобусами в Ростове пострадали двое

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием двух автобусов и такси. Авария произошла днем 9 июня на пересечении улицы Ченцова и 20-й линии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, у 52-летнего водителя автомобиля Renault Logan ухудшилось самочувствие. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Там иномарка врезалась в два автобуса: (маршруты № 3 и 67), которые двигались навстречу друг другу.

В результате случившегося пострадали двое: водитель такси, а также 43-летняя пассажирка автобуса. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская