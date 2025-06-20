«Сады Ставрополья» — фруктовый плацдарм страны

О развитии садоводства и питомниководства в России в целом и СКФО в частности, взаимодействии науки и АПК, а также об инвестиционном потенциале отрасли рассказывает председатель Совета директоров Плодообъединения «Сады Ставрополья», председатель Ассоциации садоводов и питомниководов Ставропольского края Айдын Ширинов.

Фото: Анатолий Медведь

— «Сады Ставрополья» сегодня — лидер российского рынка высококачественных саженцев для промышленного садоводства. Как удалось подняться на такой высокий уровень?

— Когда в 2012 году мы решили с нуля создать собственный питомник, то, как и большинство отечественных садоводов, столкнулись с огромным количеством проблем, главная из которых — тотальное преобладание на российском рынке импортных саженцев. Из-за рубежа завозилось 90% посадочного материала, и в перспективу развития нашего собственного питомниководства и полноценного садоводства практически никто не верил, обосновывая свой пессимизм отсутствием специализированной техники, квалифицированных кадров, компетенций и конкурентоспособности посадочного материала.

Тем не менее вместе с командой «Сады Ставрополья» мы объехали множество стран, чтобы перенять мировой опыт, узнать о новых технологиях. И методом проб и ошибок, шаг за шагом по сложному пути, за очень короткий срок мы создали самый крупный в Российской Федерации современный питомник саженцев плодовых деревьев.

Начав в 2012 году с закладки в 100 000 саженцев, к 2025-му мы увеличили этот показатель до 4 000 000 саженцев в год! На данный период «Сады Ставрополья» — крупнейший плодопитомник безвирусного посадочного материала плодовых деревьев (семечковых и косточковых), выращиваемого в соответствии с международными стандартами. Площадь питомника сегодня более 1,0 тыс. гектаров.

В уникальных экологических условиях предгорья Кавказа мы растим широчайший ассортимент саженцев ранних и поздних сортов яблонь, груш, черешни сетевого качества и т. д. В нашем арсенале — современное саженцехранилище на 3,0 млн саженцев.

Мы применяем передовые технологии, чтобы обеспечивать высококачественными саженцами, выращенными в собственном питомнике полного цикла, не только российских, но и зарубежных сортов: с большим успехом уже вышли на рынок Индии, а в ближайшие два года планируем покорять Китай — как раз сейчас прорабатываем задачи и логистику поставок. Также активно ведется сотрудничество со странами ближнего зарубежья: Казахстаном, Узбекистаном, Грузией, Таджикистаном и многими другими.

Анализируя пройденный путь, я понимаю, что он был очень непростым и тернистым. Но ведь первыми быть всегда сложно! «Сады Ставрополья» были инициатором по изменению законодательства в области питомниководства и садоводства, а также совершенствования мер государственной поддержки этих отраслей российского агропромышленного комплекса. Это важно, потому что в период нашего становления даже четкого разграничения между понятиями «питомник» и «сад» не было. Совместно с Министерством сельского хозяйства РФ мы проделали огромную работу, и сейчас питомниководство — отрасль с большим и серьезным потенциалом. Этот факт позволяет нам строить грандиозные планы развития на будущее.

— Как вы оцениваете потенциал развития садоводства в Ставропольском крае и СКФО?

— Наш регион уже перестал рассматриваться как зона риска и становится зоной роста, соответствуя всем требованиям макроэкономической диверсификации. А работа по импортозамещению плодов и саженцев идет полным ходом. Будущее за интенсивными и суперинтенсивными садами. На Кавказском инвестиционном форуме, который прошел в МВЦ «МинводыЭКСПО» с 25 по 27 мая этого года, было анонсировано более 10 крупных проектов в сфере выращивания и хранения плодов и ягод.

«Сады Ставрополья» участвуют в реализации двух прорывных проектов, утвержденных председателем правительства России М. В. Мишустиным. Один инвестиционный проект, реализация которого завершается в 2025 году,— по строительству плодохранилища мощностью единовременного хранения 30 тыс. тонн ООО «Айдын-Фрукт Логистик» в Ставропольском крае, и второй проект в Карачаево-Черкесской Республике — ООО «Архыз-Фрукт Логистик» — по закладке интенсивного сада на площади 1000 гектаров и строительству плодохранилища мощностью единовременного хранения 60 тыс. тонн, который планируется завершить в 2028 году.

Председатель правительства Российской Федерации М. В. Мишустин посетил экспозицию «Садов Ставрополья» на выставке, проходящей в рамках Кавказского инвестиционного форума, на котором был представлен наш инвестиционный проект по созданию Всероссийского исследовательского центра компетенций по садоводству и питомниководству. Россия нуждается в создании такого центра на благо развития отечественной науки, а также в исходных базисных материалах для саженцев — родительских формах, которые затем должны размножаться. Планируемый научный центр даст возможность изучения и создания новых сортов, проведения сортоиспытаний, прогнозирования изменения климата, исследования водных ресурсов и многого другого. Проект получил высокую оценку и поддержку М. В. Мишустина.

Так что уверенно могу сказать, что отмечается высокий темп роста как в плодово-ягодном секторе, так и в питомниководческом направлении. В целом емкость АПК макрорегиона до 2031 года оценивается более чем в 190 млрд руб. Как председатель Ассоциации питомниководства СК заявляю, что к 2036 году Северо-Кавказский федеральный округ станет главным яблочным хабом страны, и мы прикладываем к этому все усилия.

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— Каковы ваши планы по расширению производственных мощностей и внедрению новых технологий?

— В «Садах Ставрополья» используется самая современная техника, не уступающая по уровню той, на которой работают в питомниках Европы. От проблем с GPS мы избавились, заместив эту систему навигации аналогичными российскими программами. Цифровизованы все процессы, начиная с закладки саженцев, заканчивая их выкопкой и перемещением в холодильник в современное саженцехранилище. Вся техника оборудована автопилотами, что позволяет обеспечить ее точность до полутора сантиметров.

Несмотря на трудности, связанные с санкционным импортным программным обеспечением, инновационные мощности интенсивно наращиваются благодаря развитию российской IT-сферы. Например, мы уже активно внедряем ИИ.

Наша компания полностью обеспечена высокотехнологичным оборудованием, но это всего лишь 50% успеха. Главный секрет роста и развития любого предприятия — это люди, слаженная команда, высококвалифицированные специалисты и ответственные труженики. В горячий период в «Садах Ставрополья» ежедневно выходит на работу до 700 сезонных работников.

Еще мы не только перенимаем опыт иностранных коллег, приглашаем иностранных специалистов и используем в своей работе достижения мировой науки, но и активно внедряем отечественные разработки, а также проводим собственные исследования в своей отрасли. Сотрудничаем с наукоградом Мичуринском и академиком РАН, главным научным сотрудником ФНЦ имени Ивана Мичурина — Владимиром Александровичем Гудковским, ставшим нашим проводником в отечественную науку.

Сложились хорошие отношения и с европейскими партнерами, с которыми мы обмениваемся технологиями, благодаря чему достигаем значительных результатов. Одним словом, привлекаем признанных российских и зарубежных экспертов. К сожалению, в период начиная с 90-х годов российские технологии и разработки были утрачены, но мы стараемся вернуться к лидирующим позициям. В этом плане «Сады Ставрополья» совершили настоящий прорыв: за рубежом такого результата компании достигают за период от 40 лет работы, а мы смогли развить питомник мирового уровня практически за 12 лет!

Сильная команда единомышленников задалась целью снова сделать Россию лучшей в аспекте питомниководства и садоводства. Губернатор Ставропольского края поверил в наш проект, поддержал, и это стало стимулом и мотивацией, дало энергию для реализации и масштабирования задуманного.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации постоянно ведет диалог с отраслевыми союзами, руководителями садоводческих субъектов и лидерами отрасли для скорейшего достижения задач, поставленных президентом России.

В 2018 году к нам приезжал президент РФ Владимир Путин и высоко оценил вклад «Садов Ставрополья» в развитие отечественного современного садоводства. На тот момент сад, заложенный из наших собственных саженцев, дал первый урожай. Так Ставропольский край стал центром садоводства России и площадкой, на которой принимаются по-настоящему судьбоносные для отрасли решения.

В частности, до 2018 года НДС на фрукты и саженцы составлял 20%. После того как мы обратились к президенту России с просьбой о снижении налоговой ставки, она снизилась до 10%. Также В. В. Путин поддержал нашу инициативу по субсидированию закладки садов исключительно посадочным материалом, выращенным в российских питомниках. Мы благодарны руководству нашей страны за поддержку и стараемся оправдывать оказанное нам доверие. Да, зарубежные яблоки пока что присутствуют на полках российских магазинов, но с каждым годом их становится меньше, а отечественных — больше.

Мы практически импортозаместили позиции по посадочному материалу, выращиваем в питомнике как отечественные сорта, так и зарубежные, которые пользуются особенным спросом у потребителей.

— Расскажите о Международной выставке «Сады России» («Pro Яблоко»), первооткрывателем которой вы были. Какие возможности она открывает для взаимодействия с партнерами и развития отрасли в целом?

— В этом году с 9 по 11 июня ежегодная Международная выставка «Сады России» проходила уже в седьмой раз. В рамках этого мероприятия состоялось Всероссийское совещание под председательством Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на котором обсуждались актуальные вопросы отечественного садоводства: предложения по совершенствованию мер государственной поддержки, достижения и ключевые проблемы отрасли, определялись новые векторы развития и формировались рабочие бизнес-решения, позволяющие достичь показателей Доктрины продовольственной безопасности.

На площади экспозиции более 20 тыс. кв. м были представлены новинки и лучшие мировые достижения в области садоводства и питомниководства, проведены конференции, семинары и мастер-классы от ведущих российских и зарубежных экспертов и ученых, которые делились своими знаниями и опытом, а также освещали новые тенденции и инновации в области производства плодов и ягод.

Также в рамках выставки для участников была выделена площадка для проведения прямых переговоров с представителями федеральных сетей, что позволило отечественным производителям договориться с торговыми сетями напрямую, без посредников.

Выставка «Сады России» («Pro Яблоко») делает важное и нужное дело для российского АПК, создания сильной экономики нашей страны и особенно — для людей, которые хотят своим собственным трудом вкладываться в обеспечение продовольственной безопасности России, производить продукцию высочайшего качества. Такие площадки позволяют на самом начальном этапе дать готовые бизнес-кейсы отечественным садоводам, направить по нужному пути во избежание тех трудностей, через которые пришлось пройти нам.

За семь лет площадка «Pro Яблоко» уже зарекомендовала себя как эффективное пространство, в котором государство, бизнес и наука плотно взаимодействуют, чтобы еще интенсивнее и качественнее развивать современное садоводство и питомниководство.

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— С какими основными вызовами сталкивается отрасль в условиях изменения климата и как вы адаптируетесь к этому?

— Климатические условия становятся все более нестабильными: по данным Росгидромета, количество опасных природных явлений за последние полвека выросло в четыре раза. Заморозки, град, засуха и другие погодные катаклизмы, безусловно, сказываются на производственных показателях.

Один из способов — это «управление климатом»: выращивание плодовой продукции в тех почвенно-климатических зонах, где меньше всего рисков для этих культур. Другой способ снизить риски — это страхование урожая. У отечественных садоводов действующие инструменты страхования не вызывают доверия, поэтому страхование урожая используют сегодня чуть более 5% производителей плодовой продукции.

Да, государство безусловно поддерживает садоводов в чрезвычайных ситуациях, но необходимо брать больше ответственности через инструменты страхования. Есть мировая практика в данной сфере, и надо перенимать лучший опыт у коллег, адаптируя его к отечественным реалиям.

Мы совместно с Национальным союзом агростраховщиков работаем над совершенствованием программы страхования.

— Какие ключевые изменения в законодательстве или государственной политике могли бы положительно повлиять на развитие садоводства?

— Мы работаем, опираясь на подпрограмму «Развитие садоводства и питомниководства» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы, в соответствии с которой к 2031 году доля посадочного материала сортов и клонов плодовых и ягодных культур, произведенных на территории Российской Федерации, в общей площади закладки плодовых и ягодных культур на территории нашего государства должна составлять не менее 85%.

Садоводство неоценимо важно для России, поскольку качество жизни наших граждан определяется в том числе и рационом их питания. А ведь именно фрукты и ягоды обеспечивают человека всеми необходимыми витаминами! И чем больше их на столе россиян, чем выше их качество, тем крепче здоровье нации. И в этом плане мы никак не можем зависеть от продовольственного импорта. Чтобы за короткий срок восполнить дефицит плодов и ягод, требуется максимально интенсивно развивать отечественные передовые производства, тем более что благоприятные природные условия Российской Федерации в сочетании с практически неисчерпаемым производственным потенциалом делают вполне решаемой задачу полного обеспечения населения собственной сельхозпродукцией и снятия угроз для продовольственной безопасности страны.

Президент поставил нам задачу достичь ключевых показателей к 2030 году — мы к этому стремимся.

— Расскажите о том, как развивается производственный и научный потенциал отрасли садоводства и питомниководства в России. Как в этом участвуют «Сады Ставрополья»?

— Уделяется много внимания развитию науки и образования. Работаем активно со студентами, с талантливой молодежью, обучаем и переобучаем. Теми компетенциями, которые мы приобрели за рубежом, теперь делимся с нашими потенциальными новыми кадрами, а технологиями — с коллегами, чтобы стимулировать устойчивое развитие отрасли.

Заслуживает внимания и ярмарка вакансий на «Садах России». Кадровый голод присутствует, и компетентные кадры всегда нужны. Вузы не всегда оправдывают ожидания работодателей и студентов, а мы даем возможность профессионалам показать себя, а отраслевикам — выбрать специалистов.

У нас есть цель: повысить компетентность наших специалистов до мирового уровня, поэтому на базе «Садов Ставрополья» создана международная школа современного садоводства, где люди с образованием и без могут пройти подготовку и переподготовку, получить хороший производственный урок, и для этого даже не нужно ехать в Европу. Несмотря на санкции и мировые трудности, к нашей садоводческой отрасли есть интерес и у дружественных нам стран, и у стран, с которыми на политической арене пока складывается напряженное партнерство. Но садоводство всех объединяет: это так называемая «садовая дипломатия». Международную выставку «Сады России» посещают гости со всего мира: из Европы, ближнего зарубежья, а также Индии и др. Иностранцы приезжают более чем со 100 стендами, презентующими методики, технологии, технику, оборудование и продукцию. Но основные зоны «Садов России» всегда закреплены за всеми ведущими российскими вузами и научными центрами.

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Выставка «Сады России» — главная международная отраслевая площадка в Российской Федерации.

Посадить сад — значит верить в завтра!

ООО «ПЛОДООБЪЕДИНЕНИЕ «САДЫ СТАВРОПОЛЬЯ»