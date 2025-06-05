Главные новости за 5 июня. Сочи

В Сочи задержана глава Всероссийского объединения домохозяйств и землепользователей Татьяна Поливанова. Следственные органы подозревают ее в посредничестве при передаче взятки, предполагая, что она выступила связующим звеном при передаче денежных средств неустановленным должностным лицам администрации города в обмен на содействие в получении участка в Лазаревском районе.

В Сочи и других курортных направлениях задерживаются более 20 пассажирских поездов. Причина — повреждение железнодорожного пути в Воронежской области.

Россельхознадзор запретил ввоз партии цветов альстромерии из Армении после обнаружения карантинного вредителя. Инцидент произошел в пятницу, 30 мая, в аэропорту Сочи.

Центральный районный суд Сочи приговорил к девяти годам колонии строгого режима 44-летнего жителя Оренбургской области. Фигуранта дела признали виновным в совершении 13 эпизодов приготовления к сбыту наркотических средств в значительном и крупном размерах.

Четвертый кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций, которые разрешали изменить назначение земельного участка в Сочи площадью 5,2 тыс. кв. м с реабилитационного центра на объект общественного питания.

Администрация Сочи предусмотрела в 2025 году 200 млн руб. на компенсационное озеленение муниципальных территорий.

Авиакомпания «РусЛайн» с 28 июня откроет регулярные рейсы по маршруту Ханты-Мансийск — Сухум. Полеты будут выполняться на 50-местных воздушных судах Bombardier CRJ100200 дважды в неделю — по понедельникам и субботам — до конца октября.