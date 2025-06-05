Суд запретил застройку участка реабилитационного центра под общепит в Сочи

Четвертый кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций, которые разрешали изменить назначение земельного участка в Сочи площадью 5,2 тыс. кв. м с реабилитационного центра на объект общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд рассмотрел жалобу администрации Сочи на постановления Адлерского районного суда и Краснодарского краевого суда, которые позволили не только сменить целевое назначение, но и разделить участок на две части: одну с правом выкупа, другую в прибрежной зоне — с правом аренды на 49 лет.

Спорная территория находится в зоне лечебных учреждений и охраняется как памятник истории и культуры. Правообладателем является муниципальное образование город-курорт Сочи.

В 1997 году администрация передала участок ООО «Венера» для строительства реабилитационного центра, однако проект не был реализован.

ООО «Венера» и физическое лицо, выкупившее одно из строений на участке, потребовали предоставить им части земли в собственность и аренду, ссылаясь на свои права на недвижимость.

Кассационная инстанция признала решения нижестоящих судов незаконными из-за отсутствия необходимых строений на участке и отказала истцам в удовлетворении требований. Оспорить это решение можно только в Верховном суде России.

Мария Удовик