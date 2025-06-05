Курьер получил 9 лет за попытку сбыта наркотиков в Сочи

Центральный районный суд Сочи приговорил к девяти годам колонии строгого режима 44-летнего жителя Оренбургской области. Фигуранта дела признали виновным в совершении 13 эпизодов приготовления к сбыту наркотических средств в значительном и крупном размерах, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в ноябре 2024 года обвиняемый работал курьером в наркосети. 44-летний приезжий получал производные эфедрона (меткатинон), расфасовывал их и размещал в тайниках на территории Центрального района Сочи для последующей продажи.

Довести преступную деятельность до конца обвиняемому не удалось — его задержали сотрудники правоохранительных органов.

При вынесении приговора суд учел полное признание вины подсудимым, наличие смягчающих обстоятельств и согласился с позицией государственного обвинителя. Помимо основного наказания, осужденному присоединили неотбытое дополнительное наказание — запрет на управление транспортными средствами сроком на пять лет.

«Ъ-Сочи» писал, что Лазаревский районный суд Сочи приговорил двух граждан Беларуси к длительным срокам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Присяжные признали их виновными в попытке продажи запрещенных веществ в крупном размере.

Мария Удовик