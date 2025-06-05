«РусЛайн» открывает рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум

Авиакомпания «РусЛайн» с 28 июня откроет регулярные рейсы по маршруту Ханты-Мансийск — Сухум. Полеты будут выполняться на 50-местных воздушных судах Bombardier CRJ100200 дважды в неделю — по понедельникам и субботам — до конца октября, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Время в пути составит 6 часов 55 минут с технической остановкой в Саратове продолжительностью около часа. Стоимость билетов в одну сторону с багажом до 10 кг — от 18,2 тыс. руб.

Сейчас из российских регионов в Сухум выполняет рейсы только авиакомпания «Икар». Перевозчик осуществляет полеты из Нижнего Новгорода по четвергам. Цена билетов — от 12 тыс. руб.

Из Москвы с 12 июня в столицу Абхазии начнет летать iFly. С 23 июня рейсы станут ежедневными. В расписании «ЮВТ Аэро» полетов из столицы в Сухум на июнь нет.

Мария Удовик