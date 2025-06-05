В Сочи обнаружили карантинного вредителя в цветах из Армении

Россельхознадзор запретил ввоз партии цветов альстромерии из Армении после обнаружения карантинного вредителя. Инцидент произошел в пятницу, 30 мая, в аэропорту Сочи, сообщает пресс-служба межрегионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: межрегиональное управление Россельхознадзора

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили в партии из тысячи срезов живую особь западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande).

Присутствие энтомологического объекта подтвердило заключение ФГБУ ВНИИЗЖ о карантинном фитосанитарном состоянии продукции.

Западный цветочный трипс входит в Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года. Вредитель имеет ограниченное распространение на территории России.

В связи с обнаружением карантинного объекта зараженная партия срезов была запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации.

«Ъ-Сочи» писал, что 90 кг базилика из Армении уничтожили после обнаружения карантинного вредителя. Специалисты Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили живых особей западного цветочного трипса.

Мария Удовик