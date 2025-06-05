Сочи выделит 200 млн рублей на компенсационное озеленение

Администрация Сочи предусмотрела в 2025 году 200 млн руб. на компенсационное озеленение муниципальных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта со ссылкой на главу города Андрея Прошунина в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В рамках программы на муниципальных территориях высадят свыше 640 деревьев и 20,7 тыс. кустарников. Среди выбранных видов — вашингтония робуста, финик канарский, каменный и красный дубы, магнолия грандифлора, пицундская сосна, можжевельник, калина лавролистная. Первые посадки начались в парке имени Фрунзе в Хостинском районе ко Всемирному дню окружающей среды.

«В этом году в бюджете города уже предусмотрели 200 млн руб. на высадку новых растений в рамках компенсационного озеленения муниципальных пространств и сейчас рассматриваем вопрос в сторону увеличения финансирования»,— заявил Андрей Прошунин.

Глава города также объявил о расширении сети особо охраняемых природных территорий местного значения — с 9 до 13. Их общая площадь увеличится почти на 50%. Земельные участки уже сформированы, идет экологическое обследование четырех зеленых зон на Мамайке, в Чемитоквадже и по всей Навагинской улице.

Муниципальные контракты включают закупку саженцев в питомниках Краснодарского края, подготовку грунта, посадку и длительный уход за растениями. Согласно рекомендациям Субтропического научного центра РАН, новые деревья и кустарники обрабатывают от вредителей от четырех до шести раз в зависимости от вида.

Мария Удовик