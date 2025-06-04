Главные новости за 4 июня. Сочи

В Сочи на ремонт дорог в 2025 году выделили свыше 170 млн руб. Ямочный ремонт запланирован на 44 объектах и семи дворовых проездах.

Загрузка средств размещения на выходные дни в честь Дня России приближается к 80%. С мая по сентябрь курорт примет 4,9 млн туристов.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга обязал пассажирку выплатить авиакомпании «Победа» 378 тыс. руб. за ущерб от экстренной посадки самолета, которая произошла из-за ее агрессивного поведения на борту в январе 2024 года.

С 5 июня пять электричек, следующих из Лоо и Туапсе в аэропорт Сочи и на Имеретинский курорт, будут останавливаться в Уч-Дере.

В мае 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Сочи выросла на 13,7% и составила 79 тыс. руб.

Три клуба-новичка Российской Премьер-Лиги — калининградская «Балтика», московское «Торпедо» и «Сочи» — проявили интерес к 23-летнему полузащитнику нижегородского «Пари НН» Валерию Царукяну.