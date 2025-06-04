Суд взыскал с дебоширки рейса из Сочи 378 тысяч рублей за экстренную посадку

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга обязал пассажирку выплатить авиакомпании «Победа» 378 тыс. руб. за ущерб от экстренной посадки самолета, которая произошла из-за ее агрессивного поведения на борту в январе 2024 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов культурной столицы в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 17 января 2024 года во время рейса Сочи — Санкт-Петербург на борту Boeing 737-800. По данным авиаперевозчика, фигурантка дела курила электронную сигарету, приставала к попутчикам и грубила бортпроводникам. Пассажиры жаловались на ее неадекватное поведение и нежелание реагировать на замечания.

Ситуация обострилась, когда нарушительница направилась в переднюю часть воздушного судна с зажигалкой, заявив о намерении поджечь самолет. Бортпроводник изъял у нее зажигалку. Затем пассажирка начала материться и угрожать экипажу с пассажирами, попыталась открыть дверь 4R, схватившись за ручку двумя руками.

«Она начала кричать матом на экипаж и пассажиров, угрожать физической расправой»,— говорится в материалах дела. При попытке отвести ее от двери пассажирка кричала, требуя выпустить ее «с круизного лайнера», не понимая, где находится.

Экипаж применил сдерживающие средства, однако фигурантка дела продолжала вести себя агрессивно. Освободив руку, она ударила сидящего впереди пассажира и продолжала выкрикивать оскорбления. После этого командир принял решение о вынужденной посадке в Саратове, где нарушительницу передали сотрудникам правоохранительных органов.

Из-за инцидента рейс задержался на 1 час 33 минуты — самолет прибыл в пункт назначения в 15:08 вместо запланированных 13:35. Авиакомпания понесла дополнительные расходы: лизинговые платежи составили почти 31 тыс. руб., топливо — около 90 тыс. руб., наземное обслуживание — 244 тыс. руб., компенсации за задержку — 78 тыс. руб., оплата труда экипажа — почти 13 тыс. руб.

Суд полностью удовлетворил требования авиакомпании о возмещении ущерба.

Мария Удовик