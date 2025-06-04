Загрузка отелей Сочи на июньские праздники достигла почти 80%

Загрузка средств размещения на выходные дни в честь Дня России приближается к 80%. С мая по сентябрь курорт примет 4,9 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации курорта со ссылкой на главу города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Глава Сочи Андрей Прошунин провел совещание по подготовке к летнему курортному сезону с участием представителей Роспотребнадзора, Минздрава и городской администрации.

На четырехдневные выходные в честь Дня России загрузка мест размещения почти достигает 80%, а на июнь забронировано около 76% номеров. В городе сейчас находится 143 тыс. гостей.

Наибольшим спросом пользуются санатории и пансионаты с лечением, их загрузка составляет 90%. Летом в Сочи работают около 2,4 тыс. объектов размещения и более 2 тыс. предприятий общественного питания.

Для контроля качества отдыха создан городской оперативный штаб, который будет функционировать до конца купального сезона. Туристы могут обращаться на горячие линии по вопросам размещения, транспорта и пляжей.

С начала года Сочи уже принял 2,6 млн туристов.

«Ъ-Сочи» писал, что первая половина июня на побережье Сочи ожидается с колебаниями температуры и кратковременными дождями. Среднемесячная температура на курорте в мае была ниже климатической нормы, и эта тенденция сохранится и в первые недели лета.

Мария Удовик