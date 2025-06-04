В мае медианная стоимость долгосрочной аренды в Сочи выросла на 13,7%

В мае 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Сочи выросла на 13,7% и составила 79 тыс. руб. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Одновременно с ростом цен увеличилось предложение на рынке — на 15,2% по сравнению с апрелем. Интерес арендаторов также вырос: число просмотров объявлений увеличилось на 5,1% за месяц.

«Увеличение медианной ставки в Сочи может быть связано со снижением числа наиболее бюджетных квартир, которые быстро находят жильцов в сегменте долгосрочной аренды. Также часть недорогих вариантов может переходить в краткосрочную аренду в период туристического сезона. В то же время предложение пополняется инвестиционным жильем»,— объяснил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По словам господина Жукова, новые квартиры приобретаются специально для сдачи и оснащены паркингом, собственной инфраструктурой, мебелью и техникой.

Несмотря на подорожание, на курорте остаются доступные варианты. Студии и однокомнатные квартиры можно снять от 25 тыс. руб. За эту сумму предлагается жилье с современным ремонтом, мебелью и кондиционером недалеко от моря.

Двухкомнатные квартиры сдаются от 32 тыс. руб. Например, жилье площадью 60 кв. м рядом с Олимпийской деревней.

Трехкомнатную квартиру можно арендовать от 49 тыс. руб. в месяц. По этой цене сдается жилье с ремонтом, полной меблировкой и техникой в доме 2014 года постройки в восьми минутах ходьбы от моря.

«Ъ-Сочи» писал, что за последние пять лет арендные ставки на однокомнатные квартиры в Сочи выросли в среднем вдвое. Если в мае 2020 года однокомнатную квартиру можно было снять за 25,2 тыс. руб., то сейчас средняя стоимость составляет 50,8 тыс. руб.

Мария Удовик