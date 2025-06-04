В 2025 году на обновление дорог в Сочи выделили 170 млн рублей

В Сочи на ремонт дорог в 2025 году выделили свыше 170 млн руб. Ямочный ремонт запланирован на 44 объектах и семи дворовых проездах, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи завершается обустройство внутриквартального проезда на улице Нагорная по муниципальному контракту. Рабочие установили временные дорожные знаки, провели фрезерование покрытия площадью свыше 400 «квадратов» и завершили подготовку к укладке асфальта. Началась укладка нижнего и верхнего асфальтобетонного слоев и установка бордюров.

Директор департамента транспорта и городского хозяйства Вадим Копылов отметил, что федеральные дорожники работают на основных магистралях, но также важно поддерживать качество муниципальных дорог. График ремонта составлен с учетом дорожной ситуации и пожеланий жителей.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтировали около 40 км дорог.

«Ъ-Сочи» писал, что в этом году на курорте планируется капитальный ремонт 13 объектов коммунальной инфраструктуры и строительство свыше 21 км водопроводных и канализационных сетей. Финансирование будет осуществляться за счет краевого бюджета и бюджета города, а работы запланированы на второй-четвертый кварталы 2025 года.

Мария Удовик