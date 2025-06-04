ФК «Сочи» заинтересовался полузащитником «Пари НН» Валерием Царукяном

Три клуба-новичка Российской премьер-лиги — калининградская «Балтика», московское «Торпедо» и «Сочи» — проявили интерес к 23-летнему полузащитнику нижегородского «Пари НН» Валерию Царукяну. Об этом сообщает РБ Спорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Все команды с нового сезона будут играть в РПЛ и планируют укрепить составы. «Балтика» завоевала золото Мелбет-Первой лиги, «Торпедо» стало серебряным призером турнира.

В минувшем сезоне господин Царукян провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Соглашение футболиста с нижегородским коллективом действует до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тыс. евро.

«Ъ-Сочи» писал, что футбольный клуб «Сочи» на выезде переиграл «Пари Нижний Новгород» в рамках второго переходного матча сезона 2024/25. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Мария Удовик