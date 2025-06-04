Между Туапсе и Сочи появится новая остановка для электричек

С 5 июня пять электричек, следующих из Лоо и Туапсе в аэропорт Сочи и на Имеретинский курорт, будут останавливаться в Уч-Дере. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД в своем Telegram-канале.

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Дополнительную остановку получили пригородные составы, отправляющиеся в Сочи в 07:22, 17:25 и 09:34 из Туапсе, а также поезд в 16:22 из Лоо.

Одновременно с 1 июня между горными и прибрежными районами Сочи заработали дополнительные электрички по маршруту Роза Хутор — Имеретинский курорт. Состав отправляется с горнолыжного курорта ежедневно в 12:48 и прибывает к морю в 13:24. Обратный рейс начинает движение в 14:00 и достигает конечной станции в 14:36.

«Ъ-Сочи» писал, что президент Абхазии Бадра Гунба сообщил на Кавказском инвестиционном форуме о намерениях расширить маршрут электропоезда «Диоскурия» до аэропортов Сочи и Сухума в течение ближайших двух лет. Между странами уже реализован проект морского транспорта из Сочи в Сухум и Гагры, однако путь не пользуется популярностью у путешественников из-за продолжительности и сложностей с пограничными процедурами.

Мария Удовик