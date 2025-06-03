Зарубежные СМИ: Что предполагает план США в отношении Ирана?

США не позволят Ирану обогащать уран в рамках новой ядерной сделки, заявил Дональд Трамп в сети Truth Social. Однако, как выяснили журналисты, такие безапелляционные заявления американский лидер делает только на публику, а на самом деле существует альтернативный, более мягкий план. Согласно ему, Ирану оставляют возможность обогащать уран. С деталями секретного проекта соглашения ознакомился портал Axios. Что именно предлагают американцы? И устраивает ли такой вариант Иран? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

30 мая Вашингтон передал Тегерану новый пакет предложений по ядерной сделке, пишет портал Axios. Документ предполагает, что Иран сможет заниматься ограниченным обогащением урана на низком уровне в 3%. За ориентир берутся нормативы МАГАТЭ, достаточные для производства ядерного топлива для гражданских целей. Планируется также создание регионального консорциума для обогащения урана, куда войдут страны Ближнего Востока, наблюдатели от ООН и Международного агентства по атомной энергии. США в таком случае получат возможность инвестировать в гражданскую ядерную программу Ирана.

Требование о снижении уровня обогащения и о закрытии подземных обогатительных объектов указано как временная мера. Сроки стороны должны определить позже. Axios отмечает, что новые предложения американской стороны показывают намного больше гибкости по обоим пунктам, но этот план не публичный. Официально же Вашингтон категоричен: «Мы не допустим никакого обогащения урана!»,— написал Дональд Трамп в сети Truth Social большими буквами.

Но в Иране пункты этого смягченного варианта назвали несвязными и разрозненными, да и сами переговоры по заключению ядерной сделки, похоже, сходят на нет, пишет CNN. Это противоречит оценке Дональда Трампа, который на прошлой неделе оптимистично заявлял, что его администрация очень близка к решению. Тегеран неоднократно говорил, что открыт для идеи консорциума по обогащению урана, но настаивал на том, что страна должна иметь возможность сохранить контроль и над своими мощностями. Иран критикует Вашингтон за непоследовательность и постоянную смену позиций.

Иран готовит негативный ответ на предложение США, поскольку оно не отвечает интересам Исламской Республики и обречено на провал, приводит Reuters слова высокопоставленного дипломата. Стороны провели уже пять раундов консультаций, но все еще не преодолели целый ряд препятствий. Среди них — отказ Ирана выполнить требование США прекратить обогащать уран, а весь уже накопленный запас вывезти за границу. Высокообогащенное сырье рассматривается как возможный компонент для создания ядерных бомб. Тегеран же настаивает, что использует атом в только мирных технологиях и давно отрицает обвинения Запада в попытках разработать ядерное оружие. Кроме того, американская сторона до сих пор не предоставила достаточных гарантий по снятию санкций, отметили в иранском МИДе.

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