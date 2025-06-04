Главные новости к утру 4 июня

Президент США Дональд Трамп после переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле стал более отстраненным в вопросе урегулирования. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой источники. Собеседники издания связывают такое состояние главы Белого дома с широким списком «невыполнимых» условий в российском меморандуме.

Кандидат в президенты Южной Кореи от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён победил на выборах, набрав 49,4% голосов избирателей по итогам обработки 100% бюллетеней.

«Сбертех» зарегистрировал новую компанию для разработки программного обеспечения «Сверхтех». Структура займется созданием высокотехнологичного ПО и развитием инструментов для цифровых продуктов.

Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке опустилась до четырехлетнего минимума. Спрос на ключевых для российских экспортеров направлениях — в Китае и Индии — падает из-за глобального перепроизводства, более низких цен на собственный уголь и высоких запасов топлива на ТЭЦ и в портах.

По данным «Ъ», дальневосточные ТЭС «РусГидро» могут вернуть 22,5 млрд руб. убытков за счет повышенных платежей за мощность, а не 17,1 млрд руб., как планировалось ранее. Включить в эту сумму еще 5,37 млрд руб. выпадающих доходов за 2024 год, возникших из-за роста цен на топливо, что не покрывалось тарифом, предложила ФАС.

В России к концу первого полугодия образовался профицит в секторе тарных картонов. Из-за сокращения потребления как на национальном рынке, так и на экспортных направлениях на фоне стагнации в экономике и торговых конфликтов компании вынуждены формировать складские запасы.

Российская академия наук (РАН) готовит новый этап своего проекта по сотрудничеству со школами. Она намерена объединить в одну сеть уже существующие образовательные организации с углубленным изучением предметов и на их основе разрабатывать экспериментальные педагогические подходы. Как выяснил «Ъ», сначала этот подход апробируют в десяти учреждениях, а к 2040 году сеть базовых школ РАН должна распространиться на все регионы страны.