ABC: Трамп стал более отстраненным в вопросе мирного урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп после переговоров России и Украины 2 июня в Стамбуле стал более отстраненным в вопросе урегулирования. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Собеседники издания связывают такое состояние главы Белого дома с широким списком условий в российском меморандуме. По их словам, в перечень входят пункты, которые Украина и США считают невыполнимыми. При этом конкретные пункты они не назвали.

Другой причиной «отстраненности» господина Трампа источники называют усиление атак с обеих сторон конфликта. Президент США на прошлой неделе говорил, что не понимает, зачем Россия и Украина бьют по территориям друг друга после начала переговоров.

Источники напоминают, что Дональд Трамп угрожал ввести санкции против России, если по итогам переговоров она не согласится на прекращение огня. Однако этого не произошло, что, по мнению собеседников, говорит о разочаровании президента США.

Россия и Украина обменялись текстами меморандумов перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Российская версия предлагает два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ из присоединенных регионов. Второй — запрет на перемещения войск, прекращение мобилизации и поставок Украине иностранной военной помощи. Украинский документ предлагает установить полное и безусловное прекращение огня на суше, в небе и в море для продолжения переговоров. Стороны пообещали предоставить ответ на условия по урегулированию в течение недели.

О переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Екатерина Отрашкевич