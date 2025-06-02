Главные новости за 2 июня. Ростов-на-Дону и область

Сальский районный суд Ростовской области признал хирургов центральной районной больницы Андрея Крохмалева, Маликшоха Хасанова и Романа Шматко виновными в причинении смерти по неосторожности пациенту. Осужденные ненадлежащим образом оказали медицинскую помощь пациенту, от чего он скончался в стационаре хирургического отделения. Суд признал фигурантов виновными в причинении смерти по неосторожности и приговорил их к 1-1,5 года ограничения свободы.

В развлекательном заведении на Левом берегу в Ростове посетители нашли камеру видеонаблюдения в женской уборной. Устанавливаются обстоятельства и круг лиц, причастных к возможному противоправному деянию.

Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговор директору строительной организации Роберту Деханову. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Деханов получил 5 лет 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Также осужденный выплатит штраф в размере 120 тыс.руб.

Ростовская авиакомпания «Азимут» с 1 июня запустила регулярные рейсы по маршруту Минеральные Воды — Ульяновск. Вылет из аэропорта Минеральных Вод запланирован на 00:15 с прибытием в Ульяновск в 04:05. Обратные рейсы отправляются в те же дни в 05:05, посадка в Минводах — в 07:05.

Сегодня, 2 июня, Юрий Слюсарь принял участие в предварительном голосовании, которое партия «Единая Россия» проводит в преддверии выборов губернатора.

Большой размер задатка, установленный администрацией Ростова-на-Дону для размещения торговых точек стал одним из факторов нарушения конкуренции. Для сезонных нестационарных торговых объектов (НТО) задаток установлен в пятикратном размере от начальной цены торгов, а для постоянных НТО – двадцатикратной.

В Ростовской области специалисты министерства экологии и природных ресурсов подтвердили факт сливания стоков в реку Северский Донец. Вода из трубы не стекала в реку на момент осмотра.