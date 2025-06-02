УФАС нашел нарушения в требованиях ростовских властей к установке киосков
Большой размер задатка, установленный администрацией Ростова-на-Дону для размещения торговых точек, стал одним из факторов нарушения конкуренции. Об этом сообщает Ростовское УФАС.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что для сезонных нестационарных торговых объектов (НТО) задаток установлен в пятикратном размере от начальной цены торгов, а для постоянных НТО – двадцатикратной.
«Таким образом, не все желающие могли принять участие в конкурсе, поскольку не каждая компания обладает требуемым объемом денежных средств», — отмечают в ведомстве.
Антимонопольный орган выдал предупреждение управлению торговли Ростова-на-Дону и указал, что задаток в размере 100% от начальной цены торгов является оправданным и экономически обоснованным. Отмечается, что власти города приняли к сведению обращение и внесли изменение в соответствующее постановление.