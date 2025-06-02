На Дону директора стройфирмы осудили за кражу 190 миллионов рублей

Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговор директору строительной организации Роберту Деханову. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что осужденный с 2013 по 2022 годы заключил 92 договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома на улице Мира в Аксае. Однако Деханов решил воспользоваться доверием граждан и своим служебным положением. Он не выполнил условия договора и похитил более 190 млн руб.

Суд приговорил Роберта Деханова к 5 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Также осужденный выплатит штраф в размере 120 тыс.руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская