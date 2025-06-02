Ростовский «Азимут» открыл маршрут Минводы — Ульяновск

Ростовская авиакомпания «Азимут» с 1 июня запустила регулярные рейсы по маршруту Минеральные Воды — Ульяновск. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно информации, самолеты будут выполнять полеты дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Минеральных Вод запланирован на 00:15 с прибытием в Ульяновск в 04:05. Обратные рейсы отправляются в те же дни в 05:05, посадка в Минводах — в 07:05.

В пресс-службе уточнили, что для каждого аэропорта указано местное время.

Валентина Любашенко