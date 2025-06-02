Минприроды Ростовской области подтвердила факт сброса стоков в реку Северский Донец

В Ростовской области специалисты министерства экологии и природных ресурсов подтвердили факт сливания стоков в реку Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Выездная комиссия на месте слива трубу от очистных сооружений. При этом, вода из нее не стекала в реку на момент осмотра. Тем не менее в минприроды сообщили, что работы по ликвидации трубы уже запланированы.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что сотрудники министерства фиксировали факт сброса нечистот в реку Дон в районе переулка Державинский в Ростове-на-Дону

Константин Соловьев