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Минприроды Ростовской области подтвердила факт сброса стоков в реку Северский Донец

В Ростовской области специалисты министерства экологии и природных ресурсов подтвердили факт сливания стоков в реку Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Выездная комиссия на месте слива трубу от очистных сооружений. При этом, вода из нее не стекала в реку на момент осмотра. Тем не менее в минприроды сообщили, что работы по ликвидации трубы уже запланированы.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что сотрудники министерства фиксировали факт сброса нечистот в реку Дон в районе переулка Державинский в Ростове-на-Дону

Константин Соловьев

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