Главные новости за 2 июня. Сочи

В мае 2025 года жители Сочи стали чаще скачивать приложения из категории «Развлечения». Их доля достигла 35,6% от общего числа установок. Интерес к этой категории продолжает расти ежемесячно.

В Сочи заполняемость санатория «Azimut Здоровье Ивушка» в Хостинском районе на июль—сентябрь достигла 80% после завершения реновации. В проект реновации санатория «Ивушка» было инвестировано 500 млн руб.

Садоводческие предприятия Сочи увеличат площадь субтропических насаждений на 33 гектара в 2025 году, что составит треть от нынешних 92 гектаров таких садов в городе-курорте. К концу ноября 2024 года площадь субтропических садов в городе составляла 92 га.

Средний период реализации вторичной недвижимости в Сочи по итогам апреля увеличился до 181 дня, что на 55 суток больше, чем годом ранее.

Авиакомпания Gulf Air с 2 июня запустит еженедельные чартерные рейсы между Манамой и Сочи. Реализация меморандума позволит нарастить туристический обмен между Россией и Бахрейном в 2025–2026 годах минимум на 20–30%.

Средневзвешенная цена кв. м элитной недвижимости на федеральной территории Сириус превысила московские показатели на 1% и петербургские на 58%.

Роспотребнадзор Краснодарского края опроверг сообщения ряда СМИ о наличии тараканов и клопов в детском лагере «Золотой колос» в Новомихайловском Туапсинского района.