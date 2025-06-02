Роспотребнадзор проверил детский лагерь под Туапсе после сообщений о клопах

Роспотребнадзор Краснодарского края опроверг сообщения ряда СМИ о наличии тараканов и клопов в детском лагере «Золотой колос» в Новомихайловском Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Межведомственная комиссия Туапсинского района обследовала помещения учреждения. Во время инспекции специалисты не обнаружили следов жизнедеятельности клопов и тараканов

При этом комиссия выявила другие нарушения: несвоевременную уборку помещений и неправильную маркировку разделочного инвентаря. Руководство лагеря немедленно приступило к устранению замечаний.

Ситуация находится под контролем краевого управления Роспотребнадзора.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Адлерского района Сочи совместно с теруправлением Роспотребнадзора проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МДОУ №49. Днем в пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как стены детского сада поросли грибами и плесенью, в помещении бегают тараканы.

Мария Удовик