Роспотребнадзор проверил детский лагерь под Туапсе после сообщений о клопах
Роспотребнадзор Краснодарского края опроверг сообщения ряда СМИ о наличии тараканов и клопов в детском лагере «Золотой колос» в Новомихайловском Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Межведомственная комиссия Туапсинского района обследовала помещения учреждения. Во время инспекции специалисты не обнаружили следов жизнедеятельности клопов и тараканов
При этом комиссия выявила другие нарушения: несвоевременную уборку помещений и неправильную маркировку разделочного инвентаря. Руководство лагеря немедленно приступило к устранению замечаний.
Ситуация находится под контролем краевого управления Роспотребнадзора.
«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Адлерского района Сочи совместно с теруправлением Роспотребнадзора проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МДОУ №49. Днем в пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как стены детского сада поросли грибами и плесенью, в помещении бегают тараканы.