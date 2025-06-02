В 2025 году площадь субтропических садов Сочи увеличат на треть

Садоводческие предприятия Сочи увеличат площадь субтропических насаждений на 33 гектара в 2025 году, что составит треть от нынешних 92 гектаров таких садов в городе-курорте. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

К концу ноября 2024 года площадь субтропических садов в городе составляла 92 га. После реализации запланированных проектов показатель вырастет на треть, сообщают представители мэрии.

Основной вклад в расширение внесет КФХ «100 гектар», которое в 2024 году уже заложило 12 га садов цитрусовых, фейхоа и инжира. В 2025 году предприятие планирует высадить еще 20 гектаров. КФХ «Питомник Южный сад» намерено заложить 13 га субтропических культур.

Всего субтропические культуры, в том числе чайные плантации, занимают около 300 га на территории курорта. Среди ведущих производителей — АО «СХФ Победа», АО «Солохаульский чай», АО «Шапсугский чай», ООО «Фрателли», а также научные учреждения.

КФХ «100 гектар» создано в 2024 году для формирования образцово-показательного сада субтропических культур. На территории хозяйства планируют наладить переработку фруктов, создать ботанический сад, питомник и площадки для семинаров.

Сочи остается единственным городом России, где климат позволяет выращивать субтропические культуры в открытом грунте.

«Ъ-Сочи» писал, что строительство теплиц для бананов на территории КФХ «Ачигварское озеро» идет в плановом режиме. Сейчас готовность объектов составляет не менее 30%, угроз срыва сроков строительства и закладки плантаций нет.

Мария Удовик