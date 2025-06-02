Загрузка санатория «Ивушка» в Сочи на июль—сентябрь достигла 80%

В Сочи заполняемость санатория «Azimut Здоровье Ивушка» в Хостинском районе на июль—сентябрь достигла 80% после завершения реновации. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе сети Azimut Hotels.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ivushka-sanatorium.ru Фото: ivushka-sanatorium.ru

«Санаторий всегда пользовался большой популярностью у отдыхающих, в сезон загрузка стабильно высокая. В этом и последующих летних сезонах мы также ожидаем полной загрузки, только с корректировкой на глубину бронирования. Мы уже обгоняем темпы продаж прошлого года, особенно это выражено на период июль—сентябрь, и ожидаем в эти месяцы загрузку около 100%, а уже на сегодняшний день забронировано 80% номеров»,— сообщили в пресс-службе компании.

В ходе реновации в «Azimut Здоровье Ивушка» специалисты модернизировали 100% номерного фонда. После обновления в санаторно-курортном объекте появились два номера категории люкс, 10 семейных апартаментов с панорамным остеклением и видом на море, а также 86 стандартных номеров с балконами. Обновление коснулось также общественных зон: специалисты отремонтировали лобби, зону приема гостей, ресторан, зоны отдыха и детский клуб. Также модернизировали инженерные системы и внутреннюю инфраструктуру комплекса.

«Проживание в санатории стало более удобным для семей с детьми, поскольку именно эта категория гостей все чаще выбирает совмещение отдыха на море с оздоровлением»,— отметил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

В летний сезон средняя стоимость размещения в санатории составит около 14 тыс. руб. за номер. В стоимость входит питание по системе «шведский стол», базовый пакет оздоровительных процедур, а также доступ к пляжу санатория с шезлонгами и зонтами.

Для повышения загрузки в несезонное время (октябрь—апрель) в санатории специалисты занимаются обновлением крытого бассейна. Работы планируется завершить к октябрю. Количество рабочих мест в санатории после реновации не изменилось.

По данным Azimut Hotels, в проект реновации санатория «Ивушка» в Сочи было инвестировано 500 млн руб.

Мария Удовик