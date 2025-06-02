Развлекательные приложения стали самыми востребованными среди сочинцев в мае

В мае 2025 года жители Сочи стали чаще скачивать приложения из категории «Развлечения». Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе RuStore, их доля достигла 35,6% от общего числа установок. Интерес к этой категории продолжает расти ежемесячно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второе место заняли приложения для покупок — 23,6%. В этой категории преобладают маркетплейсы: Wildberries (20,5%), Ozon (15,3%) и Fix Price (3,4%).

Третью позицию занимают объявления и услуги с показателем 22%. Наиболее востребованным оказалось приложение «Авито услуги, авто, работа» с долей 63,1%, далее следуют «Почта России» (7,9%) и «Юла сервис объявлений» (3,7%).

Государственные приложения составили 11,1% от общего количества установок. Тройка лидеров: «Госуслуги» (32,6%), «Госключ» (13,5%) и «Мой налог» (12%).

Замыкает рейтинг категория «Здоровье» с долей 7,7%. Чаще всего жители курорта загружают приложения для покупки и доставки медикаментов: «Аптека Апрель» (15,5%), Apteka.RU (6,1%) и «Согаз здоровье и страхование» (4,6%).

«Развлечения, покупки и сервисы объявлений стабильно остаются в фокусе внимания пользователей из Сочи. При этом заметно растет интерес к государственным приложениям. По сравнению с прошлым годом их доля установок выросла более чем в два раза»,— сообщила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Мария Удовик