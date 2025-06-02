В июне запустят еженедельные чартерные рейсы из Бахрейна в Сочи

Авиакомпания Gulf Air с 2 июня запустит еженедельные чартерные рейсы между Манамой и Сочи. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с министром туризма Бахрейна Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Турпоток из Бахрейна в Россию демонстрирует значительный рост. В 2024 году он увеличился в пять раз по сравнению с предыдущим годом, а в первом квартале 2025 года показал дополнительный рост на 50%. Министр назвал расширение авиасообщения между странами одним из ключевых факторов этой динамики.

Россия готовится к приему возросшего потока туристов. В стране планируется создание 238 тыс. новых гостиничных номеров. В 38 регионах реализуется свыше 100 инфраструктурных проектов — от горнолыжных курортов до тематических парков и круглогодичных прибрежных комплексов.

Особое внимание уделяется привлечению гостей из арабских стран. Внедряются стандарты Halal и Muslim friendly. Первые сертифицированные гостиницы уже функционируют в Москве, Сочи и Казани, еще более 100 объектов подали заявки на соответствие. Разработаны специализированные маршруты и каталоги с учетом культурных особенностей туристов с Ближнего Востока.

Минэкономразвития подготовило проект меморандума о сотрудничестве в сфере туризма. Документ предполагает обмен опытом в области качества услуг, инвестиций, логистики и безопасности. В ведомстве рассчитывают, что реализация меморандума позволит нарастить туристический обмен между Россией и Бахрейном в 2025–2026 годах минимум на 20–30%.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт курорта принял первый рейс авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби. Сочи стал третьим городом в России, который вошел в маршрутную сеть этого крупного авиаперевозчика

Мария Удовик