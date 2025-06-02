Продажа квартир в Сочи замедлилась почти до полугода

Средний период реализации вторичной недвижимости в Сочи по итогам апреля увеличился до 181 дня, что на 55 суток больше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики агентства недвижимости ОНИКС-Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За год — с апреля 2024 по апрель 2025 года — время продажи квартир на вторичном рынке выросло почти на два месяца. Весной прошлого года объект реализовывался в среднем за 117 дней.

Минимальный период продажи в 2025 году зафиксировали в феврале — 49 суток. При этом в декабре 2024 года средний срок составлял всего 15 дней.

«В конце 2024 года хорошие квартиры в Сочи начали уходить с рынка стремительно — средний срок продажи сократился до двух недель. Причина — ажиотажный спрос на ликвидные объекты: с ремонтом, в центральных районах, с видом на море. Такие варианты покупают до осмотра»,— прокомментировала эксперт по недвижимости агентства ОНИКС-Недвижимость Марина Мальцева.

По ее словам, уже в январе 2025 года рынок замедлился, а срок продажи вновь превысил три месяца. Зимой часть покупателей покидает рынок, а ипотека под 30% дополнительно сдерживает спрос.

На фоне снижения активности сократилось и предложение — часть владельцев переориентировалась на аренду, особенно в сегменте у моря. Многие начали снижать цену: до 15% объектов стали выставляться с возможностью торга.

«Во второй половине года ситуация может выровняться. Цены на ликвидные объекты сохранят потенциал роста, но в остальном многое будет зависеть от ставок и поведения инвесторов»,— заключила эксперт.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте количество объектов недвижимости стоимостью до 10 млн руб. уменьшилось на 9% с февраля по май 2025 года, составив 1615 единиц в различных сегментах рынка. Абсолютное снижение составило 159 лотов.

Мария Удовик