ЦБ прокомментировал отказы компаний от выплаты дивидендов

По состоянию на начало июня более 50 российских компаний отказались от выплат дивидендов, подсчитали «РБК Инвестиции». В Центробанке (ЦБ) заявили, что по закону выплата дивидендов — это право акционерного общества, а не обязанность.

«Акционерным обществам при принятии решения... необходимо стремиться к достижению оптимального баланса между интересами акционеров и общества, учитывать потребности общества в финансировании инвестиционных программ, размер прибыли общества и стратегию его развития»,— прокомментировали ситуацию в ЦБ.

В мае с рекомендацией не выплачивать дивиденды выступили в том числе советы директоров «Юнипро», АФК «Система», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), КамАЗа, «Русснефти». Аналогичное решение принял «Газпром», который не выплачивает дивиденды третий год подряд.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Дивиденды уходят в отказ».