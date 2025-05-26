Совет директоров КамАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров ПАО «КамАЗ» предложил акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщается на сайте компании. Решение было принято на заседании 21 мая в Москве.
Акционеры компании приняли к сведению информацию о состоянии рынка и результатах продаж за первые три месяца 2025 года. Годовое общее собрание акционеров состоится 27 июня в Набережных Челнах.
В первом квартале 2025 года «КамАЗ» зафиксировал чистый убыток 12,46 млрд руб., что резко контрастирует с прибылью 1,44 млрд рублей за тот же период прошлого года. Выручка компании сократилась на 29,4% и составила 57,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства КамАЗа достигли 167,7 млрд, а краткосрочные, включая кредиторскую задолженность,— 284,9 млрд руб.