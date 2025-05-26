Совет директоров ОАК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года. Решение принято в связи с отсутствием прибыли, следует из уведомления на портале раскрытия информации компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО ОАК по итогам 2024 года чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать»,— сказано в сообщении.

Общее годовое собрание акционеров ОАК, на котором рассмотрят этот вопрос, назначено на 27 июня.

Чистый убыток ОАК по российским стандартам бухгалтерской отчетности за прошлый год составил 24,1 млрд руб. Это на 52,8% ниже, чем годом ранее (51,06 млрд руб.). В предыдущий раз ОАК выплачивала дивиденды за 2014 год — по 0,002 руб. на акцию, в сумме — 465 млн руб.

Об отказе ряда компаний от выплат акционерам — в материале «Ъ FM» «Дивиденды уходят в отказ».