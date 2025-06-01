Главные новости недели в Нижегородской области к 1 июня

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Исаков

Фото: ХК «Торпедо-Горький» Алексей Исаков

Фото: ХК «Торпедо-Горький»

Алексей Исаков стал главным тренером нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». С 2024 года он возглавлял тренерский штаб ХК «Торпедо-Горький» (фарм-клуб «Торпедо»). 27 мая команда стала чемпионом России, обыграв воскресенский «Химик» в финальном матче Всероссийской хоккейной лиги.

Нижегородский минздрав предложил доплачивать врачам за отказавшихся от абортов женщин, проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Акушер-гинеколог, который отговорит женщину прервать беременность, получит 20 тыс. руб., психолог — 10 тыс. руб. Медработники смогут рассчитывать на выплату, если срок беременности женщины достигнет 28 недель.

Экс-главу Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева осудили на восемь лет. Его признали виновным в превышении полномочий и получении в 2018-2020 годах более 1 млн руб. взяток от уличных торговцев за то, чтобы власти не сносили их незаконно работавшие точки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Семейный капитал ввели в Нижегородской области на три года. Законопроект подготовили как часть «пятилетия семьи». Он предусматривает ежемесячные или единоразовые выплаты за рождение детей.

Нижегородское заксобрание приняло закон о профилактике абортов. Теперь склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, угроз или выдвижения иных требований» не допускается. Аборт будут делать только после консультации с психологом или специалистом по соцработе и после УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Левдиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Андрей Левдиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывшего директора ГУММиД Андрея Левдикова объявили в федеральный розыск как скрывшегося от следствия. Ему инкриминируют получение взятки. По данным СК, в 2024-2025 годах подозреваемый помогал одной из компаний победить в конкурсе на строительство и ремонт дорог. За это учредитель организации оплатил ремонт в квартире фигуранта на сумму более 7 млн руб.

ГУАД расторгает контракт с «ДСК» на ремонт Борского моста из-за остановки работ: ни рабочих, ни техники на переправе нет. Если через 10 дней после получения уведомления подрядчик не возобновит работы, контракт расторгнут и будут искать нового исполнителя, сроки завершения ремонта перенесут.