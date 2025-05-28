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Алексей Исаков станет главным тренером нижегородского ХК «Торпедо»

Главным тренером нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» будет назначен Алексей Исаков. Сейчас он возглавляет тренерский штаб ХК «Торпедо-Горький» (фарм-клуб «Торпедо»). Накануне «Торпедо-Горький» стало чемпионом России, обыграв воскресенский «Химик» в финальном матче Всероссийской хоккейной лиги.

Фото: ХК «Торпедо-Горький»

Фото: ХК «Торпедо-Горький»

О предстоящем назначении Алексея Исакова после матча сообщил генеральный директор нижегородского АНО «Центр управления и развития спорта» Максим Гафуров.

Алексей Исаков работает главным тренером ХК «Торпедо-Горький» с 2024 года. До этого он возглавлял тренерский штаб нижегородского хоккейного клуба «Чайка».

В ХК «Торпедо» он сменит Игоря Ларионова, который ушел с поста главного тренера весной 2025 года.

Андрей Репин

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