Закон о семейном капитале приняли в Нижегородской области во II чтении

Парламент Нижегородской области одобрил во втором чтении законопроект о семейном капитале. Депутаты на заседании 29 мая проголосовали за вопрос единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект закона подготовили в областном правительстве как часть «пятилетия семьи», направленного на повышение рождаемости.

При рождении первого ребенка будут выплачивать по 10 тыс. руб. в течение трех лет. При рождении второго ребенка можно выбрать или 22,22 тыс. руб. в течение трех лет, или 500 тыс. руб. единовременно (в форме целевых выплат) и по 20 тыс. руб. в течение 15 месяцев. При рождении третьего ребенка будут выплачивать или по 30 тыс. руб. в течение трех лет, или 700 тыс. руб. целевых выплат единовременно и по 30 тыс. руб. в течение 10 месяцев.

За четвертого и последующих детей — 30 тыс. руб. в течение трех лет или 1 млн руб. целевых выплат единовременно.

В случае, если родителю уже назначена единовременная выплата за третьего и последующих детей в молодой семье, размер семейного капитала уменьшат на сумму этой выплаты.

Целевые единовременные выплаты можно использовать на покупку и газификацию жилья в регионе, получение ребенком среднего профессионального или высшего образования на территории области, покупку нового легкового автомобиля (с годом выпуска не ранее года продажи).

Ко второму чтению губернатор внес поправку, согласно которой на семейный капитал могут претендовать иностранцы, проживающие в регионе на основании указа президента РФ от 19 августа 2024 года №702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские ценности».

На реализацию закона в 2025 году, по расчетам правительства, потребуется до 2,4 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», фракция КПРФ предлагала распространить действие закона с 1 января 2025 года, но большинство депутатов поддержало позицию правительства, предложившего ввести выплаты с 1 июля. Срок действия закона ограничили 30 июня 2028 года.

Ирина Швецова